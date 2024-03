Taxes poubelles : pourquoi tant de différences de prix ?

Le geste nous coûte de plus en plus cher, à Poigny-la-Forêt, dans les Yvelines, François qui sort ses poubelles une fois par semaine l'a bien constaté. Sa commune pratique l'une des taxes d'enlèvement les plus chères du département, mais la hausse concerne tous les Français. La taxe sur les ordures ménagères est une vraie jungle. D'énormes différences existent entre chaque ville. Brest est l'un des meilleurs élèves, c'est 63 euros par an, par habitant, Limoges est à 94 euros, ou encore Marseille, l'une des grandes villes les plus chères, 217 euros par habitant. Mais comment expliquer ces différences de prix ? Le coût du service est calculé selon trois critères qui dépendent de chaque commune. D'abord, la zone couverte, plus le territoire est grand, plus les coûts sont importants. La valeur locative, c'est-à-dire le prix de l'immobilier, plus il est cher, plus la facture est élevée. Enfin, le coût de la collecte, soit les salaires du personnel ou encore le nombre de camions, et ce coût a lui aussi augmenté ces derniers mois, comme dans la Haute-Vienne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, B. Delaubert, C. Paredes