Taxes : "nous sommes les champions du monde", François Lenglet

Nous avons payé 1030 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en 2017. Sur cette somme, les taxes représentent 385 milliards d'euros. Celles-ci sont payées par les ménages et par les entreprises et elles se comptent par centaines dans notre pays. On a dénombré pas moins de cinq projets de nouvelles taxes rien que pour ce mois de novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.