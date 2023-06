Taxi volant : ce n'est plus de la science-fiction !

Sérénité, liberté, même pour le transport de marchandises, voilà la promesse de dizaines de projets de véhicules électriques à décollage vertical. Avec ses deux places, un mini-modèle chinois revendique déjà 20 000 vols d'essai. Étudié pour les liaisons urbaines, il se déplace de façon autonome, sans pilote. Mais son constructeur rassure, tous les systèmes sont en double. Plus que son tarif, 300 000 euros, l'absence de membres d'équipage et de certitude sur la sécurité l'empêcheront longtemps d'évoluer en Europe. Volocopter, pionnier allemand, est plus pragmatique. Un pilote, un passager et neuf batteries, pour une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Pas de prix annoncé, juste l'assurance d'un accès pour le plus grand nombre. Le constructeur sera le premier à faire valider son appareil par l'Union européenne en 2024. Une avance loin de régler toutes les questions selon Gil Roy, rédacteur en chef à Aerobuzz. Aéroports de Paris s'est déjà positionné sur les futurs sites d'embarquement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Valtat, B. Chastagner