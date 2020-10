Taxi volant : des prototypes testés à Paris

Et si c'était la solution contre les embouteillages ou le moyen le plus sûr de ne jamais être en retard pour un rendez-vous. Oubliez la science-fiction et le "Cinquième élément" de Luc Besson. Nous vous emmenons à bord d'un taxi volant, 100% électrique, développé par une start-up allemande. Plusieurs prototypes ont été testés dans un aéroport près de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.