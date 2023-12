Taxis clandestins à l'aéroport : des policiers espionnés

À l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, on trouve des centaines de milliers de voyageurs et autant de cibles pour les taxis clandestins. Nos bagages à peine récupérés dans le hall des arrivées, un homme nous accoste. Il se présente comme un taxi. Son prix, pour rejoindre la capitale depuis l'aéroport est de 100 euros. C'est quasiment deux fois plus cher que les taxis légaux. Il n'a pas de licence et n'est pas assuré pour transporter des passagers. Des membres d'une unité spécialisée sont filmés par notre caméra, en août 2023. Habillés en civils, ils traquent les faux taxis dans les halls des aéroports parisiens. Ils les suivent aussi jusqu'au parking. Un homme a été surpris en flagrant délit. Il s'apprêtait à transporter des clients. Arrêté, il encourt un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amendes. Le business est tellement juteux que les taxis clandestins sont prêts à tout échapper aux contrôles. Un réseau vient d'être démantelé. Des guetteurs espionnaient les policiers et informaient en temps réel les taxis clandestins de leur déplacement, via des messageries cryptées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Maillard