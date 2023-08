Taxis clandestins : la traque aux faux chauffeurs

Dans la voiture de police, le talkie-walkie est très actif. Il y a beaucoup de travail en ce moment à Paris pour les policiers spécialisés dans la traque des taxis clandestins. Ce jour-là, nous les suivons à l'aéroport d'Orly, l'un des terrains de prédilection des racoleurs. Les policiers se fondent dans la masse des voyageurs. Très vite, ils repèrent un homme au comportement douteux. "Regardez, il y a un monsieur avec une casquette rouge. A chaque fois qu'il parle, il parle à son interlocuteur et en même temps balaye la zone de droite à gauche afin de détecter une éventuelle présence policière", nous montre le lieutenant. Au même moment, l'équipe est alertée par d'autres policiers : un homme a racolé des voyageurs pour les emmener jusqu'à sa voiture dans le parking. Les deux policières, habillées comme des touristes, doivent faire vite pour l'interpeller en flagrant délit. Le faux chauffeur tente de se justifier et prétend transporter des amis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, G. Parrot, L. Gorgibus