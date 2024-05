Taylor Swift : la chanteuse qui vaut des milliards

Ce ne sont pas des campeurs urbains, mais bien des fans de Taylor Swift, arrivés 24 heures avant le concert de leur idole, avec un objectif de taille, être les premiers à entrer dans la salle. Si les Swifties, c'est comme cela que l'on appelle les fans de Taylor Swift, sont déjà dans les starting-blocks, c'est pour trois heures et trente minutes de show, dix tableaux différents, tous spectaculaires. Le Eras Tour, la tournée de Taylor Swift, est celle de tous les records. Elle a déjà généré plus d'un milliard de dollars, soit près de 1,2 milliard d'euros. C'est la plus rentable de l'histoire de la musique. Cléa est déjà prête pour le grand soir. Maquillage, accessoires et robe à paillette, elle a même prévu une tenue spéciale pour l'occasion pour laquelle elle a dépensé tout son argent de poche. Elle fera le déplacement depuis Rouen, mais un tiers des fans viennent de l'étranger. Certains sont Américains ou Chypriotes et leur budget est quasi illimité. Des Belges préfèrent fermer les yeux et des fans se ruent sur les hébergements autour des salles de concert. À Paris, les demandes ont augmenté de 65 %. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage O. Levesque, J. Chubilleau, M. Gatineau