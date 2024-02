Taylor Swift : l'idole qui inquiète Trump

Taylor Swift est à l'intérieur d'un jet. L'avion se pose à Los Angeles, fin d'un suspense qui a tenu en haleine toute l'Amérique. La chanteuse était en concert au soir de ce samedi 10 février au Japon, mais voulait absolument soutenir son compagnon, star de football américain, au Super Bowl, au soir de ce dimanche 11 février, l'événement qui rassemble plus de 100 millions d'Américains devant leur télé chaque année. Pourtant, malgré son immense popularité, celle qui a été nommée personnalité de l'année 2023 est devenue la cible des conservateurs, fustigée pour ses trajets en jet, un sujet pas vraiment au cœur des préoccupations habituelles de la droite américaine. Les cercles trumpistes font même courir sur elles les plus folles théories. Son couple serait monté de toutes pièces. Elle serait même un agent de la CIA, au service de la présidence. Mais pourquoi leur fait-elle si peur ? C'est parce que la chanteuse de tous les records, en matière de ventes et de récompenses, étend son influence bien au-delà de la musique. Sa dernière tournée a permis à l'économie américaine d'engranger 5,5 milliards d'euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon