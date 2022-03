Tchernobyl privée d'électricité : quel risque pour la sécurité ?

Depuis ce matin, l'alimentation électrique du site de Tchernobyl au Nord de l'Ukraine est totalement coupée en raison d'actions militaires russes dans la zone. Cet incident intervient alors que mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique annonçait une rupture de transmission de données avec la centrale. Cela signifie par exemple que les balises de la surveillance du taux de radioactivité du site n'émettent plus. La centrale est tombée aux mains de l'armée russe depuis quatorze jours. Plus de 200 gardes et techniciens travaillent sous leurs ordres, sans bénéficier de relais. Quels sont les risques d'une telle situation ? Après la grave catastrophe nucléaire de 1986, le cœur de la centrale a été définitivement arrêté en 2000. Mais le site abrite toujours 2 500 tonnes de combustibles radioactifs stockés dans des piscines qu'il faut sans arrêt refroidir. Des groupes électrogènes de secours pourront permettre de le faire pendant 24 heures. Mais passé ce délai, "l'eau de la piscine va augmenter très progressivement jusqu'à une température d'environ 70° maximum. Mais il n'y a pas de risque de rejets radioactifs dans l'immédiat, selon Karine Herviou, directrice générale adjointe à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'AIEA a annoncé cet après-midi ne pas voir "d'impact majeur sur la sécurité". Si une telle situation avait lieu dans une des quatre centrales ukrainiennes en activité, les conséquences pourraient être en revanche bien plus lourdes. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Humblot, M. Debut, C. Bouchereau, L. Berbedj, E. Bliard