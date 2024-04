Tefal : les salariés mobilisés pour sauver leur activité

C’était un concert de casserole et un événement rare. Les salariés, des syndicats et leurs directions manifestent ensemble pour défendre l’avenir de leurs poêles, et surtout de leur revêtement. Ce revêtement, c’est celui qui rend les poêles anti-adhésives, mais il contient des molécules appelées PFAS, accusées d’être nuisibles pour la santé et l’environnement. Plus que l’utilisation de ces poêles, c’est leur fabrication qui peut s’avérer dangereuse. Un député veut, donc, déposer une proposition de loi qui vise à interdire l’usage de PFAS, mais cela impliquerait l’arrêt des usines qui fabriquent ces ustensiles de cuisine. Au-delà des risques pour l’emploi des 1 500 salariés de Tefal, c’est toute une région qui en subirait les conséquences. L’argument de la direction du groupe, c'est qu’il existe plusieurs sortes de PFAS, et que ceux utilisés pour des poêles ne sont pas dangereux. L'Europe a lancé plusieurs études scientifiques sur la question. En attendant, l'entreprise demande à l’État d’exclure les ustensiles de cuisine de la future loi contre les polluants éternels, c’est aux parlementaires de, maintenant, de trouver la recette qui ménage à la fois l’écologie et l’économie. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Couturon, P. Verron