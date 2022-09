Téléconsultation : alerte sur les dérives

Dans les pharmacies, il est difficile de ne pas les remarquer. Dans certaines maisons de santé, elles sont prises d’assaut. Sept millions de Français vivent dans un désert médical. Et la solution, ce sont souvent ces petites stations de téléconsultations. La pratique se généralise, mais l’assurance-maladie pointe des abus trop fréquents. Notre enquête commence par quelques symptômes. Je vais tenter d’obtenir un arrêt de travail avec un médecin en ligne. La moitié des téléconsultations se fait via des applications comme Doctolib, Livi ou Qare. Certaines plateformes rémunèrent ces télé-médecins. Il s’agit d’une dérive d’après l’assurance-maladie, car ces consultations sont réservées aux médecins traitants. Douze millions de téléconsultations sont facturées l'année dernière, et 60 euros pour la nôtre. Mais qui sont ces médecins qui acceptent des prix pour assurer des téléconsultations à la chaîne ? Nous obtenons une réponse avec le patron d’une start-up qui collabore avec 250 médecins dans tout le territoire. Ce sont de vrais professionnels, mais souvent très éloignés de votre lieu de résidence. Et parfois même à la retraite. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, H. Massiot, S. Humblot