Téléphériques : quelles sont les règles de sécurité en France ?

Voici l'un des premiers téléphériques urbains au monde. Depuis 1934, il permet d'atteindre le sommet du Fort de la Bastille à Grenoble. Tous les ans, un contrôle technique global est réalisé. Il dure plusieurs semaines et semble rassurer pleinement les passagers. Ces fameuses bulles n'ont déraillé qu'à deux reprises. En 1976 et en 2014, à cause de fortes rafales de vent. Les passagers avaient alors dû être hélitroyé. Mais depuis qu'ils existent, les télépériphériques constituent l'un des transports publics les plus sûrs au monde, et pour cause, ils font l'objet d'une surveillance constante. Le téléphérique Vanoise Express relie La Plagne aux Arcs. Il fait l'objet de contrôle régulier, tous les jours par l'exploitant, grâce à un système informatique, mais également par le constructeur ainsi que par le ministère des Transports toutes les 200 heures. Et pour les passagers anxieux, s'imaginant un téléphérique qui décroche, ce scénario est à priori impossible. L'accident le plus grave jamais recensé en France s'est produit il y a 22 ans. En 1999, 20 personnes perdaient la vie dans la chute d'un téléphérique à proximité du pic de Bure.