Téléphériques suisses : à couper le souffle !

Embarquer pour une attraction qui n'en est pas vraiment une, c'est un transport public, un funiculaire. Il gravit la montagne, passe par le chemin le plus court, le plus escarpé. La partie la plus en pente est sous un tunnel. C'est le chemin de fer le plus raide au monde, un exploit technique, l'œuvre d'une poignée d'ingénieurs un peu fous, dont fait partie Bruno Lifart. Tout repose sur une grande roue et un câble très solide. La Suisse, pays aux nombreuses montagnes, possède environ 2 400 remontées mécaniques. On nous a présenté une ligne comme la plus belle. Difficile à croire au départ, nous embarquons sous un épais brouillard, puis le téléphérique traverse les nuages. Le sommet du Schilthorn n'est pas seulement connu pour son panorama. Il l'est surtout grâce à un célèbre espion britannique. En 1969, le film James Bond, au service de Sa Majesté, est tourné sur cette montagne. Son souvenir reste présent plus de 50 ans plus tard. La production a même financé une partie du seul commerce de cet étroit sommet, un restaurant panoramique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin