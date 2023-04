Téléphone : la révolution au bout du fil

Pour trouver son chemin, payer l'addition, aller sur Internet ou prendre une photo, nous utilisons notre téléphone près de quatre heures par jour. Pourtant souvenez-vous, à l’époque, il ne servait qu’à téléphoner et c'était déjà une prouesse. Le premier téléphone portable commercialisé date des années 70. Il fait 33 centimètres et pèse 1 kg 200 grammes, pas tout à fait pratique. La batterie ne dure que 25 minutes. Aujourd'hui, il est plus léger, plus petit et bien plus performant, beaucoup ne s'imaginent plus vivre sans lui. Il y a 20 ans, on s'émerveillait devant ces écrans monochromes et on s'envoyait des messages limités à 160 caractères. Aujourd’hui, notre téléphone portable nous filme, il se plie et se déplie et a priori ce n’est pas terminé. Et vous, le téléphone du futur, vous l’imaginez comment ? D’autre imagine bien qu’il s’implante dans notre peau comme les robots. Avoir une puce incrustée sous la peau pour ne faire plus qu’un avec son téléphone, rassurez-vous, cette option n’est pas sérieusement envisagée. TF1 | Reportage A. Basar, B. Poizeuil, T. Leroy