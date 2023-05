Téléphone : ne le rechargez pas n’importe où

Imaginez, vous êtes à la gare, le billet de train est sur le téléphone, mais vous n’avez plus de batterie ! Coup de chance, sur les bornes de recharges publiques, un câble traîne. Le problème, c’est qu’il a été laissé par une personne malveillante. Il contient un virus qui est en train de pirater votre téléphone. Comment un simple câble peut-il mettre en danger votre téléphone ? Gaël, spécialiste en cybersécurité, connaît bien la technique. Il nous montre d’abord sur Internet les câbles en question, entre 30 et 200 euros pièce. La plupart sont en rupture de stock, alors il en a reproduit un, fait maison. Il prend un téléphone et simule une attaque. Via un programme informatique, le câble se connecte à Internet et envoie les photos du téléphone vers l’ordinateur de Gaël. Une fois branché, le pirate peut espionner ce que vous tapez sur votre téléphone. Il peut ainsi récupérer vos mots de passe, vos messages. Il peut également envoyer vos photos, vos contacts, pour ensuite vous demander une rançon, par exemple. Et même si vous le débranchez, le programme pirate continue d’agir. TF1 | Reportage T. Jarrion, R. Roiné, V. Brossard