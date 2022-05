Téléphone portable : méfiez-vous des applications malveillantes !

Sur les téléphones, les applications organisent aujourd'hui tous les aspects de notre vie quotidienne. Pass vaccinal pour le Covid, gestion de la banque ou du GPS... Tout se fait maintenant par téléphone. Mais la plupart des utilisateurs ne savent pas vraiment à quelles informations accèdent ces applications. "Des fois, quand ils nous mettent les règlements, on ne lit pas, on accepte et on autorise ", avoue une jeune femme au 20H de TF1. Les cybercriminels l'ont bien compris et dissimulent dans des applications anodines des logiciels malveillants. L'un des plus redoutés s'appelle Joker. Lors du téléchargement, il agit comme un cheval de Troie et s'immisce dans votre téléphone. Le logiciel peut alors faire apparaître des publicités indésirables, récupérer des informations personnelles, comme vos contacts ou même pirater directement vos données bancaires. En 2021, Google a supprimé de sa plateforme 1, 2 millions d'applications malveillantes. Certaines restent indétectables. Alors, mieux vaut être vigilant. "Avant d'installer, on va regarder ce que demande l'application, notamment les permissions. Est-ce qu'elle va vouloir accéder à nos contacts, notre position ? Généralement, quand une application demande trop de permission, c'est un signe qu'elle essaie de s'installer de manière trop profonde dans notre système", explique Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez ESET. Autres conseils, faites régulièrement le tri dans vos applications et supprimez celles que vous n'utilisez plus. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Fortin