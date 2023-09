Téléphone portable : que lui reproche-t-on ?

C'est l'appareil qui préoccupe les autorités, l'iPhone 12, commercialisé en octobre 2020. On reproche à ce téléphone d'émettre des ondes trop puissantes. Des contrôles ont révélé que les quantités absorbées par le corps sont trop élevées, 5,74 watts par kilogramme. Cela ne vous dit pas grand-chose, mais sachez que le maximum autorisé par l'Europe est de 4 watts par kilogramme. Pourquoi cette étude ne paraît qu'aujourd'hui, trois ans après la mise en vente du smartphone ? "Parce que les émissions de puissance peuvent dépendre des mises à jour logiciel de ces téléphones", explique Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique. Est-ce un problème fréquent ? Plutôt oui, l'iPhone 12 est en fait le 43e appareil épinglé par l'Agence nationale des fréquences en cinq ans. Quels sont les dangers ? À ce stade, les études ne permettent pas d'établir avec certitude les effets d'une exposition à long terme sur le cerveau ou la fertilité. Mais Olivier Merckel, spécialiste, se veut plutôt rassurant. Selon lui, seuls des cas très particuliers peuvent présenter des risques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. de Araujo, C. de Kervenoaël, J.P. Féret