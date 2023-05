Téléphones : dans la jungle des réparateurs

Le client dans ce reportage vient de faire tomber son smartphone. Il lui est impensable de ne pas le réparer, il a préféré venir dans un magasin spécialisé. Le réparateur a une méthode très précise. Chez Phone 2000, la réparation d'un téléphone est garantie six mois. Le prix dépend du modèle du smartphone, mais surtout des pièces utilisées. Les réparateurs ont à leur disposition deux types de pièces détachées : celles d'origine du constructeur, onéreuse, mais de très bonne qualité, et des pièces compatibles, réputées plus fragiles jusqu'à deux fois moins chères. Ces dernières sont souvent utilisées dans les magasins de réparation à bas coût de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Quelle est la qualité du service offert ? En caméra discrète, nous nous rendons dans l'un d'entre eux. Les réparateurs ne portent pas de gant, et les téléphones à réparer sont entassés. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas de garantie. Comment éviter les mauvaises surprises ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une école qui forme les futurs réparateurs de smartphone, GSM Master. D'après leur formateur, Jérôme Libraire, deux critères doivent vous guider. "Les conseils que je pourrai donner, par exemple un label comme QualiRépar, qui atteste les bonnes pratiques de l'entreprise. Ce qu'on pourra aussi avoir, c'est une garantie sur la réparation qu'elle soit de six ou douze mois. C'est important qu'il y en ait une", explique le formateur. Un consultant dans l'informatique a, lui, préféré faire venir le réparateur à domicile. Pour 139 euros, le réparateur travaille sous ses yeux en 20 minutes seulement. La réparation coûte en moyenne 40 euros de plus qu'en magasin. En France, près de 100 smartphones sont cassés chaque minute. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, A. Ifergane