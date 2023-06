Téléphones : ils traquent les pickpockets dans le métro

Ils sont le pire ennemi des voleurs de téléphone. Dans le métro parisien, des policiers en civil se lancent aux trousses de ces délinquants du matin au soir. Nous avons pu exceptionnellement les suivre. Leur mission est d’arrêter les pickpockets en flagrant délit, en se fondant incognito dans le flux des voyageurs. Les policiers de la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports sont habillés comme n'importe quel touriste en balade, mais ils sont tous armés. Ce lundi 26 juin, ils vont jouer pendant des heures au chat et à la souris avec une équipe de professionnels du vol de smartphone. Paris, la ville de l'amour et des lumières, est aussi celle des pickpockets. Cette famille canadienne a échappé de peu à un gang bien connu de ces policiers. Le métro de la capitale et ses 300 stations restent un petit monde, où enquêteurs et voleurs se toisent depuis parfois de longues années. Ces agents en civil doivent donc toujours être aux aguets. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, S. Deperrois, G. Sellem