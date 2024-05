Téléphones, menaces, crimes... : ce que révèlent les écoutes de Mohamed Amra

C'est depuis la prison de la Santé que Mohamed Amra a dirigé de manière quasi professionnelle ses activités criminelles pendant des mois. Des écoutes révèlent qu'il lui a suffi d'un téléphone pour organiser des trafics de stupéfiants, des exactions ou des guets-apens depuis sa cellule. D'après une transcription obtenue par nos confrères du Parisien, il était capable d'orienter ses complices à distance lors d'une livraison d'armes. Par exemple, "Allo ? ! Ouais frérot, attends, j'vais t'guider parce que y'a un barrage ! Y' a les gendarmes au rond-point !", "Non reviens au stop ! Non pas l'barrage t'fous" Même derrière les barreaux, il s'en prend à des trafiquants rivaux. En juin 2022, il est suspecté d'avoir commandité l'assassinat d'un ancien associé. Un enquêteur à qui nous avons pu échanger décrit un profil particulièrement inquiétant. Au total, neuf téléphones ont été trouvés dans sa cellule, livrés par des complices au parloir, ou remis dans des colis jetés par-dessus les murs de la prison. La dangerosité de Mohamed Amra a été sous-estimée, selon Me Grégory Kagan, avocat au barreau de Paris. Il n'était pas plus encadré qu'un autre délinquant. Il l'a rencontré lors d'une audience, une semaine avant son évasion. Toujours en fuite, M. Amra est ciblé par un avis de recherche internationale. Près de 350 enquêteurs sont mobilisés pour le retrouver. TF1 | Reportage L. Merlier, R. Maillochon, M. Derre