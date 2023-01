Téléphones, montres : ces parents géolocalisent leurs enfants

Il est 17 h, Nathan âgé de douze ans sort du collège. Son père Christophe peut suivre ses mouvements avec une application. Elle géolocalise Nathan en temps réel. Mais attention, l'outil n'est pas infaillible. Sur l'écran, la position de Nathan n'a pas bougé de son arrêt de bus, alors qu'en réalité, le collégien est bel et bien en route. Malgré ça, pour les parents, un simple coup d'œil à l'application peut suffire à calmer une inquiétude. Dix minutes plus tard, le voilà qui rentre chez lui comme d'habitude. Il n'a pas traîné après les cours. Comme Christophe, de plus en plus de parents ont recours à cette application. En un an, les téléchargements ont bondi de 30 %. Mais il est très simple de la bloquer, il suffit de mettre le portable en mode économie d'énergie. Ce n'est pas le seul outil disponible. Il y a aussi les montres connectées ou encore les traqueurs. Ils sont accessibles à partir de sept à 159 euros. Le prix à payer pour se sentir rassuré. Mais les parents doivent-ils s'imposer des limites ? La psychologue spécialiste des pratiques numériques, Vanessa Lalo, les appelle à la modération : "Je pense que c'est une erreur de vouloir surveiller en permanence ses enfants. C'est une question de confiance de les laisser grandir et leur laisser un espace d'émancipation, c'est extrêmement important." TF1 | Reportage L. Poupon, Y. Hovine, A. Mersi Bakchich