Téléphones portables : bientôt un chargeur unique ?

Si l'on ajoute celui de ses écouteurs ou de sa console, cet adolescent possède six chargeurs différents. Et ce n'est rien comparé à ses parents. Chez eux, les cartons débordent. “je dirais qu'’à la louche dans la maison, il doit bien y avoir au moins une petite centaine de chargeurs en tout genre”. Parce qu’évidemment, le chargeur, on ne sait plus à quoi il correspond, mais on le garde au cas où”. Mais cela pourrait bientôt changer. Dès 2024, la Commission européenne veut imposer un modèle de chargeur universel. Celui-ci : l’USB-C. Terminé le mini USB et surtout ceux de la marque Apple qui ne fonctionnent qu'avec ses propres appareils. Une mauvaise nouvelle pour le géant américain. Il vend ses chargeurs jusqu’à deux fois plus chers que ses concurrents. “En adoptant l’USB-C, Apple deviendra une marque comme les autres. Elle, qui a une culture de différenciation, perdra cet atout-là”, selon Laure Renouard, journaliste “Les Numériques”. Vous devrez donc faire du ménage dans vos tiroirs. Ces chargeurs sont-ils recyclables ? Certains magasins vous proposent déjà de les déposer dans ces bacs. Les matériaux qu’ils contiennent sont ensuite valorisés. “D’un côté le câble électrique qui contient du cuivre. Le cuivre, on l'utilise pour faire par exemple des tuyaux en cuivre. Et de l'autre côté, on a le bloc alimentation qui va contenir différentes matières. Il va contenir du fer, du plastique, du cuivre. Et par exemple le fer, on va l’utiliser pour faire du fer qu’on utilise dans la construction exemple”, explique Bertrand Reygner, directeur d’Ecologic. En Europe, 50 000 tonnes de chargeurs seraient jetés chaque année à la poubelle.