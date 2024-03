Téléphones portables : comment les rendre plus résistants ?

Admettons-le, presque en toute circonstance, nous les gardons à portée d'oreille. Nos smartphones résistent-ils suffisamment à nos multiples sollicitations ? Parmi les composants de notre précieux accessoire, une enseigne de réparation désigne le point faible sans hésitation. "En général, c'est la batterie. La plupart des clients cherchent toujours une batterie qui dure beaucoup plus dans le temps", affirme Ouiza Chebbouk, du magasin "Save". Les utilisateurs oublient trop souvent qu'ils ont un rôle à jouer. Mais c'est d'abord aux fabricants qu'il revient d'assurer une longévité plus importante. Ils disposent, pour cela, d'un allié efficace, l'intelligence artificielle. Face au défi de la longévité, les fabricants n'ont plus le choix, car, en 2025, de nouvelles règles européennes s'imposeront à tous : faciliter le remplacement des batteries, prolonger leur durée de vie. Quant aux mises à jour, elles devront être garanties au minimum cinq ans. Certains s'y sont déjà pliés. La pression vient aussi des clients, de plus en plus demandeurs de produits durables. TF1 | Reportage M. Croccel, S. Roland