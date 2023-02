Téléphones portables : pourquoi les ventes décrochent

Vous êtes de plus nombreux à réfléchir deux fois avant de changer de téléphone. Ce qui a pour résultat que les ventes sont en chute libre. L’année dernière dans le monde, il y avait eu 155 millions de téléphones vendus en moins, soit une baisse de 11%, c’est du jamais-vu depuis dix ans. Aucune des marques contactées n'a souhaité confirmer cette baisse, mais tous les fabricants sont concernés, ou presque, un secteur tire son épingle du jeu. Le reconditionné de téléphone usagé, remis en état de marche, est vendu moins cher. “Par exemple, sur cet IPhone 12, on est sur un tarif de 600 euros, alors que normalement, sur le site, directement de la marque, vous le retrouverez à 800 euros”, a expliqué Hadrien Mader, gérant du magasin de téléphones “South Case”. Il y a une autre solution économique et écologique plébiscitée dans un magasin, c’est la réparation. Faire réparer votre ancien téléphone vous coûtera environ deux fois moins cher, que de le racheter neuf. TF1 | Reportage V. David, S. Petit, S. Castaing