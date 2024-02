Téléphones reconditionnés : vraiment une bonne affaire ?

Il y a un an, Pierre Giambelluca, a acheté un téléphone reconditionné, mais depuis une semaine, il doit tendre le bras pour trouver du réseau. Plus de Wi-Fi ni de Bluetooth sur son appareil, acheté 667 euros, 300 euros de moins que le modèle neuf. Pas de chance, sa garanti vient d'expirer. Le service client lui propose de racheter son appareil, beaucoup moins cher que ce qu'il a payé ou de le faire réparer. Même avec 10% de remise, la facture risque d'être salée. Bref, le reconditionné l'a déçu. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les utilisateurs à se plaindre de la mauvaise qualité de leur portable reconditionné. Mais alors, pourquoi autant de mauvaises surprises ? En fonction de là où vous commandez votre téléphone reconditionné, vous n'aurez pas exactement le même. Jojol, youtubeur et spécialiste des nouvelles technologies a comparé un modèle acheté sur plusieurs sites. De l'écran aux différentes couleurs, jusqu'à la qualité des photos, pas un seul n'a les mêmes performances. Des pièces à la qualité aléatoire en sont la raison. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, Q. Trigodet