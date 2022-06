Téléphones, tablettes, ordinateurs : enfin un chargeur unique !

C'est assez laid, c'est assez encombrant et pourtant, nous en avons tous un. Un tas de fils, de chargeurs, dont on ne sait pas quoi faire. Mais l'Union européenne a enfin tranché. Nous aurons un chargeur unique. Terminée la connectique que vous avez déjà vue pour les appareils de 8 ans et plus, finit aussi celle fabriquée par une seule marque. Désormais, nous utiliserons tous l'USB-C. D'ici l'automne 2024, il permettra de charger tous vos téléphones, tablettes, appareils photo numériques, console de jeux portables. En revanche, il faut attendre 2026 pour qu'il soit imposé aux ordinateurs portables. Mais alors, devriez-vous forcément changer de chargeur ? " Si vous avez déjà un smartphone sous Android, quelle que soit sa marque, a priori vous avez déjà un port USB-C dessus, alors rien ne change. En revanche, si vous avez un i-phone, vous avez un port Lightning. À compter de 2024, les nouveaux iPhones auront une prise USB-C. Donc, effectivement, votre vieux câble ne sera plus adapté", explique Laure Renouard, responsable service téléphonies chez Les Numériques. Ce sera donc plus pratique et plus économique. Les Européens dépensent tout de même 2,4 milliards d'euros par an dans l'achat de ces chargeurs. Surtout, ils représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année en Europe. Cette pollution devrait être réduite de 1 000 tonnes avec l'arrivée du chargeur universel. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Stiti