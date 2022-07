Télescope James Webb : l'univers comme on ne l'a jamais vu

La danse de cinq galaxies, l’explosion d’une étoile mourante, ou encore les falaises gazeuses d’une nébuleuse. Ces images d’une qualité, d’une précision exceptionnelle, sont les premières du télescope spatial James Webb. Jamais l’homme n’aura vu aussi loin dans l’univers, comme sur ce cliché. Ces points lumineux sont des galaxies vieilles de 13 milliards d’années. Soit juste après le Bing Bang. Une équipe de scientifiques française a participé à la conception du télescope. Ils découvrent ces photos historiques. Au-delà de l’émotion, ces tous premiers clichés sont une nouvelle source de connaissances inestimables. D’après Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), nous disposons d'”une sorte de bateau qui va nous emmener dans des lieux inconnus, les premières galaxies, zones jamais observées”. En voyant plus loin, ce bateau scientifique remonte le temps vers l’origine de l’univers. En apprendre plus sur notre histoire, et pourquoi pas, découvrir une trace de vies sur d’autres planètes. TF1 | Reportage N. Robertson, L. Jeanson, L. Schöneshöfer