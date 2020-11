Télétravail à 100% : les Français sont-ils mieux préparés qu’au printemps ?

Avec son nouveau bureau, les conditions de télétravail de cet ingénieur informatique sont meilleures. Autre différence avec le dernier confinement, ses enfants vont à l'école. Son seul impératif est donc la sortie d'école. La journée de télétravail de Pierre-Pascal est désormais bien organisé. Il y a en revanche des entreprises qui semblent plus réticentes à recourir au travail à domicile. Pourtant, la nouvelle version du protocole sanitaire national est claire. Le télétravail devient obligatoire à 100% pour tout ceux pouvant télétravailler. En cas de refus, votre société doit justifier sa position par écrit. Si c'est douteux et si vous tombez malade par la suite, l'entreprise s'expose à des sanctions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.