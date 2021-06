Télétravail : ce qui va changer pour vous

Salon transformé en bureau, réunion à distance, déjeuner devant l’ordinateur et plus aucune frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. C’est le quotidien de Lucie-Alexandra Léonard depuis mars 2020. Quatorze long mois de télétravail à 100%, pour cette rédactrice de manuel technique. Mais ça y est, son employeur l’a enfin prévenu qu’elle va pouvoir bientôt retrouver ses collègues, trois jours par semaine. Un soulagement pour elle. Plus de 7,5 millions de salariés pourront retourner dans leur entreprise à partir du 9 juin. Si dans la fonction publique, les agents pourront revenir deux jours par semaine. Dans le privé, cela dépendra des discussions entre DRH, syndicat et salariés pour déterminer le nombre minimal de jours télétravaillés. L’employeur de François Capdeville n’a pas encore annoncé les conditions de son retour. Mais pour ce responsable de communication et père de famille, revenir sur site, c’est chambouler un quotidien auquel il s’est habitué depuis plus d’un an. Comme prendre le temps de s’occuper de son fils chaque matin. Le télétravail à 100%, il s’y voyait à long terme. Sa maison est même en travaux pour aménager son propre bureau. Il espère que son entreprise acceptera de le laisser travailler à distance jusqu’à quatre jours par semaine. En tout cas, à partir du 9 juin, aucun employeur ne pourra imposer à ses salariés de retourner au bureau à 100%.