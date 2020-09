Télétravail : certains le généralisent, d’autres rebroussent chemin

Le gouvernement recommande toujours le télétravail lorsque cela est possible. De nombreuses entreprises qui l'ont pratiqué au plus fort de l'épidémie vont continuer à fonctionner de cette manière. D'autres en revanche n'y parviennent pas. Le télétravail n'est pas adapté à leurs activités et l'isolement est mal vécu psychologiquement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.