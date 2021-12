Télétravail, gestes barrières : comment les entreprises sont contrôlées ?

Ce jeudi matin, Dominique Balmes a effectué une visite surprise dans cette entreprise en région parisienne. Cet inspecteur du travail est venu contrôler le respect des mesures sanitaires chez ce bailleur social. La première vérification a été axée sur le port du masque. Une mesure bien respectée ici, mais ce n'est pas le cas partout. "Je dois m'occuper de deux autres entreprises pour lesquelles j'ai eu des signalements qui ont été faits par des salariés", précise-t-il au micro de TF1. Distance entre les bureaux, présence de lingettes et gels désinfectants, ouverture régulière des fenêtres... L'entreprise pensait faire un sans-faute, mais le diable se cache parfois dans les détails. Les porte-manteaux ne sont pas régulièrement désinfectés. Il regarde aussi la mise en œuvre du télétravail. Les trois jours par semaine imposés par l'entreprise sont satisfaisants même si cela ne fait pas partie du cahier d'évaluation. Elles restent libres dans leur organisation. Après une heure de visite, le bilan est positif comme pour 90% des établissements contrôlés. Mais que risquent les mauvais élèves ? "L'inspecteur peut leur adresser une lettre d'observation. Et pour celles qui seraient vraiment réticentes, nous avons le pouvoir de les mettre en demeure ou voire de les envoyer devant le juge pour que ces mesures soient effectivement mises en œuvre", explique Gaëtan Rudan, directeur régional - DRIEETS. 5 000 contrôles devraient être réalisés en décembre. C'est cinq fois plus qu'au mois de novembre. TF1 | Reportage J. Cressens, O. Cresta