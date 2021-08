Télétravail : le casse-tête des plannings dans les entreprises

Il ne reste plus que quelques jours de vacances pour ceux qui reprennent le travail la semaine prochaine. Ce patron espérait voir ses bureaux de nouveau occuper par ses 40 salariés. Avec trois jours de télétravail par semaine, il lui est difficile de maintenir la cohésion au sein de son équipe. Alors, il gère son planning au jour le jour. Le retour à la normale n'est donc pas pour tout de suite. Charles a été recruté il y a quelques mois. Avec le télétravail, il n'a pas encore rencontré tous ses collègues. Gérer les absences et les présences est également un casse-tête pour cette autre entreprise de rénovation énergétique. Pour cause, les 300 salariés sont attachés au télétravail, deux jours par semaine. Alors, pour les convaincre de revenir, la direction mise sur de nouveaux arguments. Elle met à leur disposition un nouvel espace de travail et a recours à un nouveau management pour motiver les plus réticents. Pour Hortense Bertran de Balanda, 28 ans, le télétravail est devenu un mode de vie confortable. Cette jeune cadre n'envisage pas de revenir en arrière. "J'avoue que j'aime bien ce rythme, et du coup, j'aime avoir la flexibilité de pouvoir garder un jour au moins de télétravail par semaine", précise-t-elle. Pour remotiver les équipes, l'entreprise planifie aussi des séminaires, comme avant, à une différence près : pass sanitaire obligatoire pour tous les salariés.