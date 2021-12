Télétravail obligatoire : est-ce vraiment possible ?

Les salariés sont presque habitués au télétravail. “On l'a fait le premier confinement, donc ça a été compliqué à gérer. Mais s'il faut le refaire, on repassera par cette phase-là”. “Pour moi, c'est possible dans mon travail de tous les jours, ça me pose aucun souci”. “On va devoir jongler à deux avec les enfants pour que tout le monde trouve son compte”. Là où c'est plus compliqué, c'est du côté des employeurs. Dans cette entreprise spécialisée dans le transport et le déménagement, le télétravail n'est pas envisagé. “Des déménageurs, les conducteurs routiers, ceux qui font les livraisons de marchandises, ceux qui font les déménagements, ne peuvent pas faire ça de chez eux”. Parmi les 35 salariés, 5 travaillent dans les bureaux pour faire les devis ou les factures. À première vue, ils peuvent aussi le faire depuis chez eux, en télétravail. Mais en réalité, dans les petites structures, c'est plus compliqué. “Quand vous avez une personne dans une petite entreprise comme la nôtre, s’il y a plusieurs tâches : qui fait la facture, qui répond au téléphone, qui donne des instructions, il n’est pas possible de partager les gens en plusieurs morceaux”. En cas de contrôle, si les inspecteurs du travail estiment que les salariés devraient être en télétravail, l'employeur risque une amende allant jusqu'à 2 000 euros par salarié. Mais à quel poste doit-on obligatoirement télétravailler ? “Il n'existe pas de grille définie ou de nombre de métiers très clairement définis comme étant télétravaillable ou pas. Selon certaines entreprises, un même métier sera dans un cadre télétravaillable, mais pas dans l'autre”, souligne Benoît Serre, vice-président délégué de l’Association nationale des DRH (ANDRH). Travailler trois jours par semaine minimum sera obligatoire dès lundi prochain, et ce pour trois semaines. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Clerc, S. Vignon, B. Faure, F. Jolfre