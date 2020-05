Télétravail : quelles conditions respecter pour rester dans les normes du code du travail ?

Il y a trois mois, avant le début de l'épidémie, seuls 3% des salariés français pratiquaient le télétravail. Ils sont aujourd'hui 40% et une grande partie d'entre eux est prête à continuer dans les années à venir. Mais à quelles conditions ? La question se pose également pour les employeurs dont certains voient d'un bon œil cette mini-révolution.