Le télétravail séduit les entreprises

La grève à la SNCF a des conséquences très concrètes pour les voyageurs qui ne peuvent pas se rendre au travail ou qui arrivent souvent en retard. Face à cette situation inédite, de nombreuses entreprises ont proposé à leurs salariés de travailler à distance. Un système qui séduit de plus en plus les Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.