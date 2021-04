Télétravail systématique : comment employeurs et salariés peuvent-ils s’organiser ?

Le télétravail systématisé, pas forcément du goût de nombreux salariés. Interrogés il y a quelques semaines, ils nous expliquaient pourquoi ils ne voulaient pas rester à la maison. Sur la deuxième semaine du mois de mars, seuls 31% des télétravailleurs sont restés chez eux cinq jours sur cinq. Insuffisant selon le gouvernement. Mais est-il possible de faire plus ? Selon ce chef d'entreprise, c'est compliqué de télétravailler quand on a une vie de famille. Dans des espaces réduits, ça devient très difficile de travailler avec des enfants. Le retour au bureau est presque une bouffée d'oxygène. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour certains, c'est une réalité. 5,6 millions de personnes télétravaillent régulièrement, alors que 8,6 millions pourraient le faire selon le gouvernement qui a donc décidé d'intensifier les contrôles au sein même des entreprises. Il y a quelques semaines, les secteurs de la banque ou encore de l'assurance s'étaient fait épingler. Mais attention, le télétravail ne peut pas être fait n'importe comment selon cet inspecteur. L'employeur doit évaluer les risques qu'il fait encourir à ses salariés en mettant en place le télétravail.