Télétravail tant que possible : comment s'organisent les salariés et les entreprises ?

Comme lors du précédent confinement, le gouvernement incite fortement toutes les entreprises à pratiquer le télétravail, qui plus est, cinq jours sur cinq. Les employés à domicile vont donc travailler, ceux des services publics aussi, de l'agriculture ou du bâtiment. C'est le cas de la PME lilloise Les Paniers de Léa, qui restera ouverte, mais différemment. Pour la société La Fenêtrière, tous les salariés ne peuvent pas travailler à distance. Cinq employés sur neuf resteront donc dans l'usine, les autres seront en télétravail dès que possibles. Partout dans l'Hexagone, l'activité économique doit continuer. Les heures d'arrivée du personnel devront être décalées et les réunions d'équipes seulement en visioconférence. Dans leurs téléphones, les salariés sont encouragés à télécharger l'application Tous Anti covid. Les détails de ce nouveau protocole seront disponibles sur le site du ministère du Travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.