Télétravail : tout le monde y gagne ?

Dans le secteur privé, quatre salariés sur dix ont adopté le télétravail pendant la période de confinement. Après deux mois loin de leur bureau, de leurs collègues ainsi que de la machine à café, les employeurs et les employés sont partagés sur le bilan du travail à distance. La distanciation entre vie privée et vie professionnelle, la difficulté à se déconnecter et la gestion des salariés posent souvent de problèmes lorsqu'on travaille chez soi. Pour aider les entreprises et éviter les abus, le gouvernement va éditer un guide des bonnes pratiques du télétravail dans les prochains jours.