Télétravailler, cela coûte plus ou moins cher que d’aller au bureau ?

Un ordinateur à 700 euros, 100 euros pour une imprimante, même prix pour une chaise de bureau, nous déboursons au total 900 euros pour travailler à la maison. À cela s'ajoutent 30 euros par mois pour l'abonnement Internet. Si certains salariés semblent faire des économies grâce au télétravail, d'autres ont identifié de nouveaux postes de dépenses. Alimentation, électricité... Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.