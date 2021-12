Télévision : mort à 72 ans de Grichka, l'un des frères Bogdanoff

C'est affublé de combinaisons argentées que les Français découvrent les frères Bogdanoff. Nous sommes en 1979 lorsque ces jumeaux indissociables commencent à présenter l'émission scientifique "Temps X" sur TF1. Aujourd'hui, Igor va devoir vivre sans Grichka. Son frère est décédé la nuit dernière dans un hôpital parisien. Grichka Bogdanoff était diplômé de Sciences-Po et d'un doctorat en mathématiques. D'origine russe, il a été élevé par sa grand-mère maternelle dans un château situé dans le Gers. Il parlait de nombreuses langues et était très cultivé. Il s'est révélé très tôt passionné d'astronomie. "Nous sommes déjà dans la troisième dimension", avait-il déclaré lors d'une interview. Émissions de télévision, livres, thèses parfois décriées par la communauté scientifique, les jumeaux deviennent des stars et multiplient les expériences. Ils étaient presque devenus des personnages de science-fiction. Leur physique ne cessera d'évoluer pour une raison qu'ils n'expliciteront jamais vraiment. Le temps est désormais figé pour Grichka Bogdanoff. Il a rejoint les étoiles à l'âge de 72 ans. T F1 | Reportage C. Casanova. T. Leroy