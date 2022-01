Témoignage : le calvaire d’un policier roué de coups

C'est un homme en colère que nous avons rencontré. 48 heures après le jugement de ses agresseurs, un policier de 36 ans nous livre son désarroi. "J'ai été laissé pour mort. Et aujourd'hui quand je vois le résultat, je me dis que c'était comme s'il ne s'était rien passé. On a eu huit relaxes, c'est comme si ces personnes n'avaient pas été présentes, n'avaient rien fait et pourront continuer leur vie tranquillement", déclare-t-il. Le 14 juin 2020, Alexandre avait été frappé à coup de barre de fer par une dizaine d'individus, dont certains reconnaissent le policier en civil. Sur les dix agresseurs présumés, seuls deux écopent de cinq ans de prison dont 30 mois avec sursis. Il n'y aurait pas assez d'éléments pour condamner les huit autres. Tous ont reconnu leur présence sur les lieux, mais nient avoir agressé Alexandre. "La détention préventive qu'ils ont déjà effectuée, ça les ramène à un palier inférieur aux deux ans de prison. Ils ne retourneront jamais en prison. Je me dis que demain ce genre de chose peur encore arriver et ce sera encore le même résultat. C'est très dur à accepter", confie le policier qui a repris le travail et qui dit n'avoir jamais voulu renoncer à son métier. Il espère désormais un procès en appel. TF1 | Reportage G. Charnay