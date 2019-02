Témoignage : Pauline amputée après un accident de la route

Pauline, 28 ans, dévorait la vie à pleine dent jusqu'au samedi 27 octobre 2018. Assise sur son scooter à l'arrêt devant un fleuriste, une voiture l'a fauché. Amputée de sa jambe gauche, elle vit désormais au jour le jour et peine à entrevoir demain. Avec son père, elle a lancé une pétition qui a recueilli 80 000 signatures pour imposer des tests de conduite à partir d'un certain âge. Ils veulent éviter que de tels drames se reproduisent. L'automobiliste qui l'a percuté a 92 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.