Témoignage : une conductrice sans assurance se confie

Plus de sept cent mille conducteurs roulent sur nos routes sans assurance. Depuis ce lundi, il est beaucoup plus facile de repérer ces délinquants de la route, grâce à une nouvelle génération de radars. Ils sont à l'origine de près de 3% des accidents. Nos journalistes ont recueilli le témoignage d'une de ces automobilistes.