Témoignages : ces Français ont frôlé la mort

Quoi de mieux que quelques prises avec son frère pour tenter de dépasser le traumatisme. Adam Kakhriev, lutteur international, âgé de 19 ans, participait à l'un de ses premiers tournois internationaux, celui de Kahramanmaras. Mais dimanche, vers quatre heures du matin, il est brutalement réveillé par de violentes secousses. Des lutteurs français et leurs encadrants, en plein cœur du séisme, se filment en train d'essayer de quitter le sixième étage, où ils se trouvent. Enfin, dehors, les lutteurs découvrent que le bâtiment voisin du leur s'est effondré. Le premier réflexe d'Adam est alors de rassurer son frère en France. Les lutteurs français ont survécu, mais ils ont laissé leurs passeports dans les chambres. Leur entraîneur décide alors de remonter les chercher. Après être redescendu une seconde fois, l'encadrant souhaite aider les secours, en vain. Deux bâtiments voisins, où dormaient d'autres sélections, se sont effondrés. On dénombre sept morts, au sein de la délégation turque. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Emeriau