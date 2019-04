Témoignages : ils ont sauvé les trésors de Notre-Dame de Paris

La seconde mission des pompiers au cours de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris était de sauver le maximum d'œuvres d'art. Ils se sont ainsi frayés un chemin à travers les décombres, les cendres et les flammèches pour former une chaîne humaine. Les trésors ont pu être évacués et transportés à la mairie de la ville, avant de rejoindre les coffres-forts du musée du Louvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.