Témoignages : Ces policiers qui ont peur

Depuis les attentats, les forces de l'ordre sont sur tous les fronts, y compris celui de la délinquance dite "ordinaire". Maggy Biskupski, une jeune policière de 36 ans qui était devenue la porte-voix du ras-le-bol des policiers, s'est suicidée pour une raison indéterminée. Elle a été retrouvée morte lundi 12 novembre à son domicile avec son arme de service. Victimes d'agression ou de menaces, les policiers se sentent de plus en plus ciblés. Et ce mal-être s'exprime au grand jour.