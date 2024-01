Température glaciale : comment se protéger ?

Marcher d'un bon pas, se réchauffer en pédalant ou encore se transformer en Bibendum... Chacun a sa technique pour s'adapter au froid. Avec des températures atteignant les -5°C, les Strasbourgeois misent sur les fondamentaux, comme les gants, bonnets et écharpes. Pour travailler à l'extérieur, avec ces températures glaciales, il faut forcément s'équiper. Cela commence par de bonnes chaussures fourrées qui vous fait isoler du sol, mais cela ne suffit pas. Jamais, la stratégie de l'oignon n'avait atteint ses sommets. Certains privilégient les matières naturelles. Aucune matière n'a été inventée pour lutter efficacement contre le froid. Parce que quel que soit le vêtement, c'est bien la laine qui s'impose. Mais pour bien le choisir, il faut vérifier son grammage. C'est la densité de tissage, entre 250 et 400 voire 600 grammes au mètre carré. Si l'argent vous manque, il vaut mieux se contenter des chaufferettes mains et pieds. TF1 | Reportage J.Rieg- Boivin, L. Claudepierre