Température : la météo perd la boussole ?

Après un été étouffant, qui aurait pu imaginer que le mercure s’emballe à nouveau à la mi-septembre ? Pourquoi un tel pic de chaleur ? C’est tout d’abord la conséquence du passage de la tempête tropicale Danielle venue de l’océan Atlantique. Elle a perdu en intensité et a terminé sa course au large de nos côtes. À ce phénomène météo classique de remontée d’air chaud du Sahara s’ajoute le réchauffement climatique. Depuis cet été, l’atmosphère n’a pas eu le temps de refroidir. Est-ce le dernier coup de chaud de la saison ? C’est difficile à affirmer lorsqu’on regarde cette courbe des températures moyennes au niveau national. On voit que les excès de chaleur se sont multipliés tout au long de cette année 2022. Météo France prévoit une rapide baisse des températures. Place aux orages, demain. Cet épisode de chaleur a été tellement bref et intense qu’ils pourraient être violents ces prochains jours. Les météorologues mettent aussi en garde contre de fortes précipitations attendues dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. TF1 | Reportage C. Bayle, M.L. Bonnemain