Température négative : une journée dans le froid

L'eau très froide doit être vite réchauffée, car les ouvriers sont obligés de se laver avec, deux fois par jour, pour se décontaminer de l'amiante présente partout sur la toiture. Malgré le froid, il est impossible pour eux de se couvrir. Ils doivent porter une combinaison de protection. Grégoire, jardinier, lui, superpose les couches de vêtements. À Amiens, il a fait -4°C ce lundi 8 janvier. La température ressentie est de -10°C. Paco travaille dans la forêt. Il entretient les marécages et les fait découvrir aux visiteurs. Mais avec ce froid saisissant, son embarcation est à l'arrêt. Dans une entreprise de matériaux, les allers-retours des camions sont incessants. Il faut faire vite pour charger le plus de béton possible, car le froid risque de le geler. Jusqu'à mercredi, dans la région, des températures négatives sont encore attendues et pourraient mettre à l'arrêt certaines activités. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco et S. Iorgulescu