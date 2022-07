Températures caniculaires : jusqu’à quand ?

À n'en pas douter, elle sera tour à tour suffocante, irrespirable et provoquera même des insomnies. La chaleur qui s’abat sur le pays promet d’être intense et durable. Mais, combien de temps cela va durer ? La France suffoque et cela ne fait que commencer. Pendant les trois prochains jours, le mercure va s’affoler progressivement. Dès mardi 12 juillet, le Sud-Ouest et la Vallée du Rhône devraient connaître des températures proches de 40 degrés. Mercredi et jeudi prochains vont voir cette fièvre climatique s’étendre à la majeure partie du pays. Alors, est-ce une vague de chaleur ou une canicule ? Pour l’instant, un puissant anticyclone stagne au-dessus de l’Europe et limite la circulation d’air. Mais à partir du mardi 12 juillet, un nouveau phénomène entre en jeu. Une goutte froide va se former au large du Portugal et pousser l’air chaud vers la France. La canicule se définit par de très fortes températures, de jour comme de nuit, durant au moins trois jours consécutifs. Il faut donc attendre. TF1 | Reportage H Dreyfus, J. Cressens